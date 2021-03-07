ستقام تماثيل نصفية من البرونز لكل من العربي بن مهيدي وموريس أودان وكريم بلقاسم بالجزائر العاصمة في "18 مارس المقبل بمناسبة عيد النصر"، حسب ما صرح به رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش .

وقال بطاش أن إقامة هذه التماثيل هو بمثابة "تكريم وإحياء لذكرى" هؤلاء "الرموز" و"مسارهم التاريخي والثوري كشهداء وسياسيين وأيضا كقادة إداريين" مضيفا أن تمثال بن مهيدي سينصب بشارع العربي بن مهيدي وتمثال أودان بالساحة التي تحمل اسمه في حين سيقام تمثال كريم بلقاسم بالساحة المسماة باسمه أيضا. وأوضح أن إنجاز هذه التماثيل الثلاثة يدخل في إطار "مخطط عمل المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى لعام 2020".

وسيبلغ علو هذه التماثيل الثلاثة " 1.30 متر" وستكون مثبتة على "قواعد رخامية بسمك 2.5 مترا" ومرفقة بلوحات تعريفية بالشخصيات باللغات "العربية والأمازيغية والفرنسية والانجليزية" في حين ستبلغ تكلفة كل تمثال "493 مليون سنتيم"، وفقا لمدير إعادة التجديد والتهيئة العمرانية بالبلدية آسف بن علي.

وسينجز هذه الأعمال النحات وأستاذ النحت بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة رفيق خشبة الذي تم اختياره بعد "مناقصة وطنية مفتوحة أشرفت عليها لجنة تقييم تابعة للبلدية تضم فنانين مختصين، وهذا وفق دفتر شروط تم إعداده بناء على التجربة السابقة للبلدية مع تمثال الملك النوميدي ماسينيسا التي تم فيها استشارة فنانين مختصين"، يقول بن علي.

وأوضح المتحدث أن التماثيل المتعلقة بشخصيات معروفة كشهداء الثورة التحريرية تحتاج لإجراءات "إدارية وتنظيمية أقل" مقارنة بالتماثيل المخصصة لشخصيات غير معروف صورها الخارجية كالملك ماسينيسا، كما قال.

وفي إطار إنجاز هذه المنحوتات تم إخطار كل من مديرية المجاهدين فيما يخص شكل التماثيل الثلاثة ونبذة عن مساراتها التاريخية وكذا المحافظة السامية للأمازيغية التي أشرفت على النص التعريفي المرافق لها بالأمازيغية، يضيف بن علي