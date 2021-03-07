أجلت اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة النظر في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة إلى 28 مارس الجاري، والتي يتابع فيها 32 متهما من بينهم 6 إطارات يتواجدون رهن الحبس.

ونطق القاضي بتأجيل النظر في القضية التي كانت مبرمجة اليوم بطلب من دفاع المتهمين للإطلاع على ملف القضية المتابع فيها مسؤولين سابقين وموظفين بمؤسسة التسيير السياحي .

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد باشر الاستماع لأقوال المشتبه بهم في قضية الفساد التي هزت مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، بعد انتهاء المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة التحقيق فيها، حيث أمر قاضي التحقيق شهر جوان الماضي بإيداع 6 أشخاص من بينهم مديرين سابقين لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي ومدير المالية و3 مهندسين بالمؤسسة الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصين تحت الرقابة القضائية.

كما استمع قاضي التحقيق لازيد من 32 شخصا مشتبه بهم في القضية التي هزت مؤسسة التسيير بمركباتها الثلاث تيبازة القرية "سات"، القرن الذهبي وتيبازة الشاطئ مطاريس في إطار التحقيق القضائي الذي تمت مباشرته على مستوى المحكمة، حيث تم سماع مسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة حول تهم تتعلق بتبديد أموال عموميه ومخالفة قانون الصفقات العمومية .

وتمت مباشرة التحقيق في هذا الملف على إثر رسالة مجهولة المصدر حول حدوث خروقات مست بعض جوانب تسيير ملف تجديد هياكل المؤسسة، تلاها تحقيق أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة حول ممارسات مشبوهة شابت تسيير المشروع.