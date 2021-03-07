كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، اليوم الأحد، عن عرض جديد تحت اسم "بطاقة شباب" يستفيد أصحابها من تخفيضات في أسعار التذاكر.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن هذه البطاقة سيتم منحها على مستوى المحطات، للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 12 و28 سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أصحاب هذه البطاقة سيستفيدون من تخفيضات بـ 20% عند شرائهم لتذاكر السفر عبر مسار يمتد أكثر من 100 كم، على متن الخطوط الجهوية والطويلة، للشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وأفادت الشركة أن سعر البطاقة هو 60 دج، ومدة صلاحيتها هي سنة واحدة.