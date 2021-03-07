إنطلقت صباح اليوم الأحد، إنتخابات نادي برشلونة لكرة القدم، لإختيار رئيس جديد للنادي الكتالوني، خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو. وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

يتنافس في هذه الإنتخابات ثلاثة مرشحين، وهم خوان لابورتا، وتوني فريشا، وفيكتور فونت.

كيف تجرى هذه الانتخابات؟

يوجد النادي الكتالوني، إضافة إلى ريال مدريد، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، في وضعية قضائية خاصة مقارنة ببقية أندية الدوري الإسباني، إذ تنص القوانين على أن لا يكون لديها مالك، بل تبنى وفق الانتخابات، كما يساهم أعضاء هذه الأندية بمبالغ مالية هي اشتراكات سنوية في ما يسمى "مؤسسة مدنية غير ربحية".

وسيتم اختيار الرئيس المنتخب من طرف 110290 مصوتا، يشكلون الهيئة الناخبة، منهم 87479 يتوجب عليهم التصويت حضوريا، بينما تدوم عهدة الرئيس 6 سنوات كاملة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، علما بأن آخر انتخابات شارك فيها 51 بالمئة من الأعضاء الذين يحق لهم ذلك.

وسينتخب الأعضاء اليوم الأحد، الرئيس الـ42 في تاريخ نادي برشلونة.

حظوظ صديق ميسي.. تعهد جميع المرشحين بمحاولة إقناع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمواصلة مسيرته مع برشلونة، رغم أن عقده سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي ويتوقع خوان لابورتا الرئيس الأسبق للبارصا ، أكثر مرشح يتوقع بقاء ميسي في ملعب "كامب نو"، لو فاز هو بالإنتخابات، نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطهما.