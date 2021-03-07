تتواصل عملية البحث لليوم الثاني على التوالي عن الضحايا المفقودين الثلاثة، جراء فيضان وادي مكناسة على إثر الأمطار الغزيرة الفجائية التي اجتاحت منطقة الشلف مساء السبت، حسب ما أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف.

وقال البيان نشر عبر حساب الرسمي "فيسبوك" لذات المصالح، أنه "بعد العثور على 06 أشخاص متوفين يوم أمس، تم العثور صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 09 سا و 45 د على جثة سائق السيارة السياحية من نوع HYUNDAI ATOS البالغ من العمر 60 سنة التي جرفتها مياه الأمطار لتصل بذلك الحصيلة الأولية إلى 07 وفيات و 03 أشخاص لازالوا ضمن تعداد المفقودين.

وأضاف المصدر، أنه تم تدعيم الفرق المتدخلة بالولاية بإمكانيات إضافية من 09 ولايات مجاورة على غرار ولايات: عين الدفلى، المدية، البليدة، غليزان، مستغانم، معسكر، تيارت، تيبازة و الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء مدعمة بوسائل بشرية و مادية معتبرة بما فيها الفرق السينوتقنية (فرقة الكلاب المدربة)، للبحث عن المفقودين المتبقين.