جدد، ببلدية مشونش عمال و موظفو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية حركتهم الاحتجاجية، ضد ما أسموه بتعسف المدير ونظموا وقفة أمام البوابة الرئيسية بعد أن قاطعوا العمل للمطالبة برحيله .

المحتجون الذين حرصوا على ضمان الحد الأدنى اعتصموا أمام المستشفى مرتدين مآزرهم لثاني مرة بعدما تم تجاهل مطالبهم. ورفعوا عدد من اللافتات ترجمت مطالبهم وكتب عليها "للعامل كرامة لا للتسلط"، "نطالب برحيل المدير" ، "كرامة العامل خط احمر".

واستنادا إلى تصريحات المحتجون، فان مدير المستشفى يتعامل سوى بأسلوب وألفاظ التهديد والتوقيف والتحويل ولا يتأخر في تسليط العقوبات والتعسف في حق العمال.

وحسبهم طريقة تعامله خشنة واستفزازية مستغلا منصبه في إذلال العامل.