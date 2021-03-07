فككت عناصر الأمن الحضري السادس بأمن سكيكدة ،جمعية أشرار تتكون من 7 أفراد، احترفت السطو على المنازل.

اكتشاف أمر هؤلاء الأشرار راجع إلى عديد الشكاوي التي تقدم بها الضحايا، التي مفادها تعرض سكناتهم الى السرقة خلال فترات زمنية معينة، واغلب السكنات التي تعرضت للسطو بحي وادي الوحش جنوب مدينة سكيكدة.

واستنادا إلى بيان خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فإن عناصر الشرطة لكل من الأمن الحضري الرابع والسادس، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية، قد تمكنوا من تشخيص المشتبه فيهم عن طريق استعمال التقنيات الحديثة في التحقيق.

عناصر الشرطة تمكنت من تحديد أماكن تواجد عناصر العصابة وتم القبض عليهم .

مجريات التحقيق، حسب البيان بين أن عناصر الشبكة يقومون بالترصد لأصحاب المنازل واستغلال فترة غيابهم للقيام بالسطو عليها و بيع المسروقات في ولايات مجاورة.

عناصر العصابة تم تقديمهم، زوال اليوم الأحد، أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.