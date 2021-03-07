أكد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, عامر شفيق, أن الهيئة الفيدرالية في انتظار الترخيص من طرف السلطات المغربية من أجل سفر منتخب أقل من 17 سنة لأراضيها, تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 للفئة (13-31 مارس).

وصرح شفيق اليوم الأحد ل"وأج", قائلا: "إلى غاية الوقت الحالي, لا زلنا ننتظر الضوء الأخضر من السلطات المغربية للسفر نحو البلد الجار. نسعى لإبعاد اللاعبين عن هذا الطارئ والحفاظ على تركيزهم, حيث برمجنا مقابلة ودية مساء اليوم الأحد ضد الفريق الرديف لنادي بارادو, لتعويض الودية التي كنا سنخوضها ضد منتخب كوت ديفوار بالمغرب".

و كان مقررا أن تطير بعثة الفريق الوطني لأقل من 17 سنة إلى المغرب يوم أمس السبت, قبل أن يتم تأجيل السفرية بسبب قرار المملكة المغربية غلق المجال الجوي حتى 21 مارس, وذلك بسبب تطور الوضعية الصحية المتعلقة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا, حسب ما أوضحته الاتحادية.

و بعد إلغاء اللقاء الودي ضد كوت ديفوار, أصبحت المباراة التحضيرية الثانية أمام زامبيا بالمغرب مهددة.

و يستهل المنتخب الجزائري المتواجد ضمن المجموعة الثانية, المنافسة القارية يوم 14 مارس أمام الكونغو، قبل التباري مع تنزانيا (17 مارس) ثم نيجيريا (20 مارس).

بالإضافة إلى الجزائر و المغرب (البلد المنظم), تشارك 10 منتخبات في نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 وهي : نيجيريا, كوت ديفوار, تانزانيا, أوغندا, جنوب إفريقيا, زامبيا, السنغال, الكونغو, مالي و الكاميرون.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين عن المجموعات الثلاث بالإضافة الى احسن منتخبين يحتلان المرتبة الثالثة الى الدور ربع النهائي.