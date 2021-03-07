سجلت الجزائر 130 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و نحري الجائحة.

و أضاف المصدر تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجتئحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 114.234 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 3013 وفاة.

كما تماثل 118 مريضا للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي للمرضى المتماثلين للشفاء 79.064 شخصا، فيما يتواجد 21 مريضا في العناية المركزة.

و أضاف الدكتور جمال فورار أن 21 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة، و أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.