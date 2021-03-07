أقدم اليوم سكان قرية اعلواشن ببلدية آيت لعزيز الواقعة بـ20 كلم بالشمال الغربي لمقر ولاية البويرة على غلق الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة عش الطير أمام وجه حركة المرور باستعمال العجلات وإضرام النار فيها.

وحسب المحتجين ممن اتصلوا بالخبر فقد أكدوا أن جملة النقائص التي تعاني منها المنطقة الجبلية الريفية وعدم معالجتها من طرف السلطات المحلية جعلتهم يقدمون على غلق الطريق الوطني في محاولة منهم إلى لفت أنظار المسؤولين.

وأضاف ذات الشاكون أن غياب مياه الحنفيات مع التأخر في إنجاز بعض المشاريع على غرار توسعة شبكة الربط بشبكتي الماء والغاز، وأيضا المطالبة بالتحقيق في جملة المشاريع التي لم تتم بالمواصفات المعمول بها.

هذا ودعى ذات المحتجون إلى ضرورة إيفاد لجنة ولائية إلى المنطقة من أجل رفع الانشغالات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لها.