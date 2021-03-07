تجمع عدد من مكتتبي السكن الترقوي بعين مليلة، صباح اليوم الأحد، أمام مقر الدائرة، احتجاجا على التماطل الكبير في تجسيد المشروع المسجل سنة 2012.

المكتتبون اشتكوا من غياب تام للسلطات، التي تبقى ساكتة تتفرج دون أن تتدخل للضغط على مؤسسة إنجاز المشروع، خاصة و أن أغلب المكتتبين، يقول البعض، يعيشون أزمة سكن و يتكبدون تكاليف طائلة تنفق في الكراء.

و يناشد المكتتبون والي أم البواقي التدخل و الأمر بإنهاء المشروع و تمكين المكتتبين من سكنات طال انتظارها، بسبب عدم احترام المقاولين للآجال القانونية للمشروع.