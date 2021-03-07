أكد، اليوم الأحد، محند مشنان عضو اللجنة الوزارية للفتوى أن دراسة و تحضير برتوكول صحي لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان خلصت "مبدئيا " لاعتماد البرتوكول المطبق حاليا خلال صلاة الجمعة.

و قال مشنان أن الدراسة المشتركة لإعداد البرتوكول الصحي الخاص بصلاة التراويح و التي يتم اعدادها من قبل وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف و اللجنة العلمية لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، خلصت "مبدئيا" لاعتماد البرتوكول الصحي المطبق خلال صلاة الجمعة.

و أوضح المعني أن التقارب الكبير لتعداد المصلين في صلاة الجمعة و التراويح هو ما دفع الى اختيار البرتوكول المعمول به حاليا، لاسيما بعد الالتزام الكبير الذي لوحظ بين قاصدي بيوت الله في احترام كل اجراءات التباعد الجسدي.

و يتضمن هذا البرتوكول التخفيـف في التراويح، لهذه السنة، حيث ستكون بقراءة حزب واحد، يقول مشنان، مضيفا بأنه يمكن للمصلي أن يكمل صلاته بمنزله مع باقي أفراد العائلة و إتمام ختمة القران الكريم.

و قال المتحدث أن قرار غلق بيوت الوضوء و مصليات السيدات يبقى ساري المفعول حاليا و أن الصلاة ستقتصر على الرجال فقط دون النساء والأطفال.

و في حال اقرار إقامة صلاة التراويح، فانها ستكون عبر جميع مساجد الجمهورية و دون أي استثناء.

و عاد مشنان للتأكيد بأن "الأخذ بهذا البرتوكول و تطبيقه لن يحيد عن المعطيات العلمية و الطبية الخاصة بمتابعة الوضعية الوبائية اضافة الى الاجتهادات الشرعية التي لن تخالف أحكام العقيدة".