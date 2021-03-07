كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، وفدا وزاريا بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى ولاية الشلف إثر فيضان واد مكناسة أمس السبت، للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية استهل الجلسة "بالوقوف مع الطاقم الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة أمس، مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات".

وكانت ولاية الشلف شهدت أمسية السبت تساقطات مطرية غزيرة أدت إلى فيضان واد مكناسة غرب الولاية، مما أدى إلى جرف ثلاث سيارات وتسرب المياه لمساكن مجاورة.

وبلغ عدد ضحايا هذه الفيضانات الى غاية صباح اليوم الأحد سبعة أشخاص.