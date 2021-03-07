أقدم، مساء اليوم الأحد، شخص على محاولة الانتحار ذبحا داخل محل للحلاقة بنهج قدور بليزيدية وسط مدينة سكيكدة، وحسب الرواية المتداولة في الشارع، فإن الشخص قد أقدم على المحاولة مباشرة بعد ما حلق له الحلاق تناول ذات الشخص موس الحلاقة وحاول ذبح نفسه الأمر الذي خلف رعبا داخل المحل.

مصالح الأمن تنقلت بقوة إلى مكان الحادث الذي يعد فريد من نوعه وفتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا العمل الذي أصبح متداولا بين المواطنين، خاصة وان هذا الشارع يعرف حركة واسعة للراجلين نظرا للحركة التجارية الواسعة التي يعرفها.

الحماية المدنية، من جهتها، قامت بنقل الشخص على جناح السرعة إلى المستشفى فيما تبقى الى حد كتابة هذه السطور أسباب الحادث مجهولة في انتظار ما سيتوصل إليه التحقيق.