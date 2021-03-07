شيعت، عصر اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببلدية أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف جنازة الضحايا السبعة لفيضانات واد مكناسة في جو مهيب وبحضور وفد وزاري ووالي الولاية وجمع كبير من أهالي المنطقة.

وتمت مراسم تشييع جثامين الضحايا بالملعب البلدي بأولاد بن عبد القادر بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، وزير التجارة كمال رزيق بالإضافة إلى السلطات الولائية وجمع كبير من أهالي المنطقة.

وبعد أداء صلاة الجنازة تم دفن الضحايا بمقبرتي أولاد يحيى ببلدية الحجاج وجنان الحاج ببلدية أولاد بن عبد القادر، فيما توجه الوفد الوزاري لمعاينة منطقة الفيضان.

كما زارت وزيرة التضامن والمرأة وقضايا الأسرة، كوثر كريكو، عائلات الضحايا، حيث قدمت لهم التعازي باسم رئيس الجمهورية وباسمها الخاص.

وكانت التساقطات المطرية التي سجلت أمسية السبت بالشلف قد تسببت في فيضان واد مكناسة مما أدى إلى جرف ثلاث سيارات وتسجيل سبع وفيات فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاث آخرين مفقودين حسب تصريحات عائلاتهم وساكنة منطقة مكناسة.