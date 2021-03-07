تأجل لقاء وفاق سطيف - شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى موعد لاحق، وفق ما نشرته اليوم الأحد، الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.



وجاء في بيان الرابطة: "عقب قرار الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ببرمجة مباراة وفاق سطيف - أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)، لحساب الجولة الأولى من كأس الكاف، المقررة يوم 10 مارس الجاري, بالعاصمة الغانية أكرا، قررت الرابطة تأجيل لقاء الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الأولى بين وفاق سطيف و شبيبة القبائل".



وأضاف البيان "كان هذا اللقاء مقررا يوم السبت 13 مارس 2021، وتم إرجاؤه إلى تاريخ لاحق من أجل السماح للفريقين بالتحضير الجيد لخرجتيهما القاريتين".



ويتواجد الوفاق ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية إينييمبا (نيجيريا)، أهلي بنغازي (ليبيا) و أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا).



أما الشبيبة، التي ستواجه كوتون سبور الكاميروني يوم 10 مارس بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو (سا 19 :00) لحساب الجولة الأولى، فتتواجد في المجموعة الثانية رفقة نابسا ستارز (زامبيا) ونهضة بركان (المغرب) حامل اللقب.