توج المهاجم الدولي الجزائري, بغداد بونجاح رفقة نادي السد بلقب بطولة "دوري نجوم قطر" لكرة القدم, لموسم 2020-2021, إثر فوز فريقه على مضيفه أم صلال بثلاثية نظيفة (3-0), اليوم الأحد, برسم الجولة الـ18 من المنافسة المحلية, وذلك قبل أربع جولات عن نهاية الموسم.



وكعادته افتتح "القناص" بونجاح بوابة التهديف لفريقه في (د 34), ليضيف زميليه يوسف عبد الرزاق (د 51) و رودريغو تباتا (د 90+1) هدفي الفريق.



وبهذا, يضاف "الزعيم" مجسم البطولة القطرية رقم 15 إلى خزائنه, الذي استلمه بعد نهاية اللقاء في أجواء احتفالية, حيث يغرد السد وحيدا في الصدارة بمجموع 50 نقطة كاملة وبفارق 13 خطوة عن أقرب ملاحقيه, نادي الدحيل (37 نقطة), ليرسم اللقب قبل أربع جولات عن نهاية الموسم الكروي.



وبفضل هدف اليوم, أضاف إبن مدينة "الباهية" وهران هدفه العشرين (20) في البطولة القطرية, ليواصل السيطرة على قائمة هدافي "دوري نجوم قطر".



وبالتالي يساهم مهاجم المنتخب الجزائري في مسيرة مشرفة لنادي السد الذي لم ينهزم خلال 23 مقابلة متتالية, حيث بلغ "الزعيم" بطولة قطر الـ15 في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1969, واللقب 75 في كل المنافسات.