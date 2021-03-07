أمر وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, بإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على عقود السكنات لصالح المكتبيين في البرامج السكنية, حسبما افاد به بيان للوزارة.



وتم اسداء هذه التعليمات خلال لقاء اشرف عليه السيد بلعريبي ضم كلا من الأمين العام للوزارة و رئيسة ديوان الوزارة و المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالوزارة و المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا مسؤولين عن المديرية التجارية ومديرية الإعلام الآلي لوكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية, حسبما اوضحه بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



و تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة محاور, حسب نفس المصدر, منها شهادات التخصيص على المستوى الوطني التي سيتم تسليمها تبعا للوعود المقدمة من طرف وكالة "عدل" آنفا و ملف دفع الشطر الأول للمكتتبين الذين قدموا ملفاتهم سابقا على مستوى وكالة "عدل" وكانت محل طعن.



وفي هذا الصدد, قدم السيد بلعريبي تعليمات بضرورة التسريع في دراسة ومراقبة جميع هذه الملفات الموجودة حاليا على مستوى البطاقية الوطنية للوزارة.



كما تم, خلال اللقاء, التطرق الى ملف رقمنة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الذي يهدف الى "إزالة جميع العراقيل للمكتتبين وإتاحة إمكانية إجراء جميع المعاملات التجارية عن بعد بواسطة تطبيقات إلكترونية توضع حيز الخدمة خصيصا".



و في هذا الإطار, أمر الوزير بتفعيل هذه الآلية التجارية في أقرب الآجال مع إعداد أفلام قصيرة توضيحية للمكتتبين, كما اسدى تعليمات لإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على العقود وهذا عن بعد, حتى تجنب المكتتبين مشقة التنقل.



من جهة اخرى, و تحضيرا لرزنامة السكنات التي ستوزع في الثلاثي القادم, أمر السيد بلعريبي بمعاينة كل الأحياء التي سيتم تسليمها والتأكد من تزويدها بخزانات مائية سواءا بالنسبة لسكنات "عدل" أو سكنات الترقوي العمومي.