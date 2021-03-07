توفي الفنان الكوميدي عبد الكريم كعرار صاحب دور “بوبكر” في فيلم “دورية نحو الشرق”، هذا الأحد بورقلة عن عمر ناهز 73 سنة، حسبما علم لدى مديرية الثقافة لورقلة.



وقد أكمل الفقيد الذي ولد بعين مخلوف بولاية قالمة، دراساته حول الفنون الدرامية بالمعهد الوطني للسينما ببن عكنون بالعاصمة بين سنتي(1964 -1966).



ومن أبرز تجاربه المهنية السنيمائية والتلفزيونية الأفلام"السماء والأعمال" للمخرج محمد بوعماري و"الطريق" للمخرج الراحل محمد سليم رياض و"دورية نحو الشرق" للراحل عمار العسكري وغيرها.



وعمل الفنان الراحل الذي استقر منذ سنوات طويلة بورقلة خلال مساره المهني مع عديد المخرجين على غرار عمار العسكري ومحمد حازورلي ومحمد بوعماري ومحمد سليم رياض وجمال فزاز والطيب مفتي. وسيوارى جثمان عبد الكريم كعرار الثرى بمقبرة مدينة عين مخلوف.



