تجاوز سعر خام "برنت"، فجر اليوم الإثنين، مستوى 71 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 جانفي 2020. واعتبارا من الساعات الأولى من فجر اليوم، أفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر ماي لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمائة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل .

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أفريل بنسبة 2.57 بالمائة ليبلغ67.81 دولارا للبرميل. وكانت معطيات التداول حتى الساعة 23:02 بتوقيت غرينيتش قد أفادت بارتفاع سعر النفط من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر ماي المقبل بنسبة 1.78 بالمائة ليصل إلى مستوى 70.78 دولار أمريكي مقابل البرميل الواحد.

كما ارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أفريل بنسبة 1.72 بالمائة ليبلغ نقطة 67.41 دولار أمريكي مقابل البرميل.