توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار الأمطار على شمال البلاد.

وأوضح تنبيه، نشر عبر الموقع الإلكتروني للديوان، أن أمطارا غزيرة على شكل عواصف رعدية مع هبوب الرياح، تجتاح ولايات، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، المسيلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، والكمية المتوقعة ستتراوح بين 15 و 25 ملم .

كما نبه المصدر في نشرية خاصة، إلى استمرار تساقط أمطار غزيرة على شكل عواصف رعدية مع هبوب رياح، ومن الممكن أن تصل الكميات المتساقطة ما بين 20 و 30 ملم أو تتجاوز 40 ملم محليا، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم الإثنين.