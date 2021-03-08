استذكر وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، الذكرى الـ47 للفاجعة التي ألمت بالأسرة الإعلامية يوم 8 مارس 1974، وترحم على أرواح الصحفيين الخمسة عشر الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم إلى جمهورية فيتنام.

وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر : "نستحضر اليوم الذكرى الـ 47 للفاجعة التي ألمت بالأسرة الإعلامية الجزائرية يوم 8 مارس 1974، ونترحم على أرواح الصحفيين الخمسة عشر الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم في إطار تغطية زيارة عمل للرئيس الراحل هواري بومدين إلى جمهورية الفيتنام".

ووقع حادث الطائرة التي كانت تقل الصحفيين الجزائريين إلى جانب تسعة صحفيين فيتناميين وثلاثة من طاقم الطائرة في مدينة هانوي، بفيتنام، في 8 مارس 1974، أثناء أداء مهمة تغطية زيارة عمل للرئيس الراحل هواري بومدين إلى جمهورية الفيتنام.