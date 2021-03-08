أغلقت إدارة النادي الأهلي السعودي، ملف قضية لاعبها السابق الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بالتسوية دون تكليف النادي أي تبعات مالية، إضافة إلى إعادة مليون وستمائة ألف أورو إلى خزانة النادي يدفعها المهاجم الحالي لنادي قطر.

ووفقًا لصحيفة " الرياضية " فإن الطرفين اتفقا على إسقاط الدعويين المرفوعتين من كل جانب، مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائيًا مستقبلًا بأي رواتب، وإعادة جزء من مقدم العقد وبعض الرواتب "ما مجموعه مليون وستمائة ألف أورو"، على أن لا يطالب الأهلي أيضًا باستعادة كامل العقد.

وكان بلايلي قد رفع قضية فسخ عقد من طرف واحد، بذريعة عدم تسلم رواتبه، قابلتها إدارة عبد الإله مؤمنة بقضية أمام الفيفا تشكو فيها من عدم حضور اللاعب في مواعيده المحددة، ومرفوقًا بالشكوى صور من تذاكر السفر والحجوزات التي حددها النادي للاعب.

وفي ظل المراسلات القانونية بين الأطراف، رأى محامو الجانبين أن التسوية أفضل حل، وأن المُضي في التقاضي سيكلف الجانبين مبالغ مالية عالية.

مصدر مسؤول داخل إدارة النادي الأهلي، أكد أن بلايلي سلم رسميًّا الدفعة الأولى من مبلغ التسوية، وسوف تحصل إدارة النادي خلال الأيام المقبلة على مبلغ الدفعة الثانية والأخيرة من التسوية.