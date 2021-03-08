أكد هدّاف السد والدوري بغداد بونجاح أن لحظات التتويج بلقب دوري النجوم هي من أجمل اللحظات لأن اللاعب يشعر وقتها بثمار تعبه وجهده الذي قام به طوال الموسم الحالي. وقدم بغداد، التهنئة إلى زملائه اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي بهذا الإنجاز والبطولة التي تضاف إلى رصيد نادي السد وخزينته الحافلة بالتتويجات.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه :" الحمد لله على الفوز، كنا نطمح لحسم اللقب والسد استحق الفوز بدرع دوري النجوم في الموسم الحالي، موسم قدم فيه الفريق كل شيء، وحطم فيه الأرقام القياسية، الفوز والتتويج جاء عن جدارة واستحقاق من وجهة نظري، مسيرة موسم كامل كان فيه تحد كبير للفريق أن يفوز بالدّرع".

وتابع :" الكل ساهم في هذا الإنجاز، من طاقم إداري، فني، طبي ولاعبين و حتى الجماهير التي وقفت إلى جانب الفريق، صراحة الفوز بالدوري له طعم مختلف، وأي شخص يتعب لفترة طويلة حتى يحقق أي شيء ، يشعر بسعادة كبيرة عندما يرى نتيجة عمله وجهده وهو في المركز الأول".