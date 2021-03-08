تنقلت صباح اليوم بعثة فريق وفاق سطيف إلى غانا عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، تحسبا للمواجهة الأولى ضمن دور المجموعات من منافسة كأس الكاف ضد نادي " أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي" والمقررة يوم الأربعاء القادم.

وقامت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتغيير الحكمين المساعدين الغامبيين نفالي جارجو و مصطفى بوجانق بسبب إصابتهما بفيروس كورونا كوفيد 19، واستبدالهما بحكمين مساعدين من دولة غانا ويتعلق الأمر بكل من باتريك بابالا وتيجاني محمد ، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية لوفاق سطيف على الفايسبوك.