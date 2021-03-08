تعرض الدولي الجزائري آدم ونّاس، لاعب كروتوني لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز فريقه على نادي تورينو ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضح اليوم، موقع "فوتبال- إيطاليا "، أن اللاعب السابق لنابولي لم يستطع الاستمتاع بالهدف الذي سجله وحتى الانتصار الذي حققه فريقه بسبب الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نفس المصدر أكد أن صاحب 24 سنة، نشر لقطات لبعض الرسائل المباشرة التي يُفترض أنها من عشاق تورينو ، تلقاها عبر الأنستغرام والتي كانت جد قاسية معلقا عليها: "هل هذا طبيعي".