تستمر قيمة العملة الوطنية في سقوطها الحر في التعاملات غير الرسمية في مقابل جل العملات المتوفرة على الأرصفة عند ما يعرف بتجار الـ"دوفيز" في السوق السوداء، لتنضم في توجهها هذا إلى السيناريو الذي يشهده الدينار الجزائري منذ حين في معاملات الصرف الرسمية، وفقا للأرقام والمؤشرات التي يعلن عنها شهريا البنك المركزي.

وعلى الرغم من التخبط الذي تعاني منه بعض العملات العالمية وتذبذبها على فترات من السنة، لاسيما فيما يتعلق بمنحنى الدولار الأمريكي، إلا أن هذه العوامل لا تشفع للعملة المحلية في تحقيق المكاسب على مستوى تداولاتها أمام هذه العملات في السوق الموازية التي تعد بمثابة بارومتر حقيقي لقيمة العملة، لتدفع في نهاية المطاف القدرة الشرائية للمواطن للانهيار، تعكسها الأسعار الأخيرة المعلن عنها في السوق الوطنية، والتي أشارت إلى ارتفاع في مختلف المواد الواسعة الاستهلاك، والتي تعتبر المواد الغذائية على رأسها، بينما عادة ما يبرر التجار هذا المعطى بارتفاع أسعار المواد والمنتجات المعنية في البورصة الدولية.

وفي خضم كل هذه المعطيات، وبينما تفتقد العملة الصعبة إلى العديد من المقوّمات الأساسية لإنعاش حركيتها، على خلفية التعليق منذ أشهر لحركة الرحلات ضمن التدابير المعلن عنها من قبل السلطات العمومية تفاديا لانتشار وباء كورونا، إلاّ أنّ سعر الأورو يظلّ يسجل في ساحة بور سعيد بـ "السكوار" مستويات عالية 214.49 دينار للشراء و216.87 دينار للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في الجزائر رغم تراجعه في العالم 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، وبالموازاة مع هذا، بقي سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء عند 249.04 دينارا للشراء و251.80 دينارا للبيع.

ولم يختلف الوضع بالنسبة للمعاملات التي تتم بين الدينار الجزائري أهم العملات العربية، والتي تكشف أن العملة المحلية تعتبر أضعفها على الإطلاق، حيث بقي الدرهم الإماراتي في تعاملات السوق السوداء عند 49.01 دينارا للشراء و49.55 دينارا للبيع، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي إلى 593.87 دينارا عند الشراء و600.47 دينار للبيع، وهو نفس التوجه بالنسبة للعملات الأخرى، على غرار الريال السعودي الذي بلغ 47.97 دينارا في معاملات الشراء و48.50 دينارا عند البيع.

وفي المقابل، تشير الأرقام الرسمية لآخر تداولات الدينار، إلى ارتفاع سعر الدولار، بينما تراجع بشكل طفيف الأورو مقابل الدينار الجزائري في آخر تعاملات سوق الصرف الرسمية، على الرغم من أنّ سعر صرف العملة الأوروبية الموحّدة بقيت عند مستويات مرتفعة، حيث سجلت مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 161.05 دينار للشراء و161.11 دينار للبيع، بينما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 132.79 دينار للشراء و132.81 دينار للبيع، مقابل 132.75 دينار للشراء و132.77 دينار للبيع، سجله عند آخر إغلاق، كما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار إلى 181.88 دينار للشراء و181.91 دينار للبيع، مقابل 181.36 دينار للشراء و181.41 دينار للبيع.