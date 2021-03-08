دعا بنك الجزائر مختلف البنوك والمؤسسات المالية، إلى تجسيد تدابير الدعم التي باشرتها في الميدان من أجل احتواء تأثير كورونا على الاقتصاد الوطني.

وفي مراسلة لبنك الجزائر موجهة إلى الرؤساء المدراء العامين ورؤساء المؤسسات المالية، حذر من إخلال في تطبيق التدابير النقدية والاحترازية التي أقرها بنك الجزائر منذ بداية شهر أفريل الماضي، التي كانت تهدف إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية بضمان مرافقة مناسبة لمؤسسات إنتاج الخدمات والسلع، بهدف الحد من الآثار السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر، أن البنك اعتمد تخفيفات استثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة.

وقال بنك الجزائر، "من خلال ممارسات بعض البنوك في تطبيق إجراءات تحصيل عقابية على المؤسسات التي تعاني من صعوبات ظرفية، أنها لم تفهم معنى التدابير التي اتخذها"، واصفا هذه الإجراءات المشددة بـ "القاتلة" في حق المؤسسات.

وتابع ذات المصدر أن الظرف الخاص الذي يمر به البلاد، يعرض البنوك التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات إلى الاحتفاظ في حافظتهم بحجم أكبر من الديون غير قابلة للتحصيل وهو ما يمكن أن يؤزم من وضعية حصيلتهم، معتبرا أن هذه الطريقة في التعامل تخالف تماما الأهداف التي ينشدها بنك الجزائر.