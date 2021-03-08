أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين، أن الجزائر تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي وهي المغرب، وما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، تبييض أموال وفساد كما بينته التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.

وأضاف زغماتي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو (اليابان)، أن "الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار ظاهرة تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية".

كما أشار وزير العدل، الذي ألقى كلمته بتقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر التي "تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247"، مشيرا إلى أن الجزائر قد قدمت "ترشحها لرئاسة هذه اللجنة".