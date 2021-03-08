أوضحت اليوم وسائل إعلام إيطالية أن الفحوصات التي أجراها الدولي الجزائري فوزي غلام عن طريق الرنين المغناطيسي،أثبتت أنه يعاني من تمزق للرباط الصليبي، على مستوى الركبة. موقع " نابولي- مغازين" أكد أن لاعب نابولي سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات القادمة ، مشيرا أن الإصابة ليست على مستوى الركبة التي أصيبت سابقا.

وأضطر أمس غلام للخروج في الدقيقة 22 من عمر، المواجهة التي جمعت فريقه ضد بولونيا ولجأ إلى استعمال عكازين في تنقله عند إجراء الكشوفات الطبية.