توفي 7 أشخاص وأصيب 157 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور وقعت بعدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

و أفادت،اليوم الإثنين، مصالح الحماية المدنية، أن وحداتها قامت خلال نفس الفترة،عبر كافة التراب الوطني بـ51 عملية تحسيسية بخصوص الوقاية من فيروس كورونا عبر 9 ولايات (36 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم من خلالها على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 34 عملية تعقيم عبر 6 ولايات (22 بلدية)، في منشآت وهياكل عمومية وخاصة، المجمعات السكنية والشوارع، حيث تم لهذا الغرض تحصيص 188 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 38سيارة إسعاف و 17 شاحنة إطفاء. وفي إطار نشاطاتها تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات سيدي بلعباس، قسنطينة وتيزي وزو، أدت إلى إصابة 9 أشخاص باختناق جراء استنشاقهم الدخان، و11 شخصا كانوا يعانون من بداية اختناق بولاية قسنطينة إلى جانب أشخاص مصابين بصدمة بولاية تيزي وزو.

وبأدرار قامت ذات المصالح بالتدخل على إثر اختناق عاملين (2) بالغازات السامة أحدهما توفي أثناء القيام بعملية تنظيف بالوعة للصرف الصحي ببلدية ودائرة أدرار، حيث تم تحويل الضحايا إلى المستشفى.