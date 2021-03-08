سجل قرابة 16 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية أنفسهم عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة.

وأكد ذات المصدر، أنه من بين 15910 شخص سجلوا أنفسهم للاستفادة من اللقاح عبر الأرضية الرقمية إلى غاية أمس الأحد 7 مارس، 11684 منهم من الفئة العمرية "50 سنة فما فوق" أي ما يمثل نسبة 73 بالمائة من بين هؤلاء 8613 شخص من نفس الفئة يعانون من الأمراض المزمنة أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فإنه بعد انطلاق حملة التلقيح في 30 يناير 2021 وبعث الأرضية الرقمية المخصصة للتسجيل وتحديد المواعيد الخاصة بذلك بالمؤسسات الصحية الجوارية تدريجيا وفق استلام كميات الجرعات، وسيتم استدعاء هؤلاء حسب الأولوية لتلقى جرعاتهم بهذه المؤسسات.

وطمأن الدكتور فورار، المواطنين المقبلين على عملية التلقيح بعد تسجيلهم بأنهم سيستفيدون جميعا من هذا اللقاح في الوقت المناسب وفق الأولويات.

وذكر فورار، بأن كل الجرعات التي استوردت لحد الساعة تم استهلاكها باستثناء حصة اللقاح الصيني التي لم تستنفد بعد.

وبخصوص الإصابات الجديدة بالسلالة المتحورة للفيروس، دعا رئيس مصلحة مخبر التحاليل البيولوجية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالرويبة، البروفسور كمال جنوحات، إلى "عزل المصابين مع إبقائهم بالمستشفى لكسر سلسلة نقل العدوى وتفادي موجة لهذه السلالة على غرار ما هو جاري ببعض الدول الأوروبية".