تحدثت اليوم وسائل إعلام إسبانية عن مستقبل الدولي الجزائري عيسى ماندي رفقة فريقه ريال "بيتيس"، خصوصا بعدما ارتبط اسم اللاعب السابق لرامس الفرنسي بالدوريين، الإنجليزي والإيطالي خاصة وأن اللاعب يتواجد في نهاية عقده مع النادي.

موقع "أستاديو ديبورتيفو" أكد أن بقاء ماندي رفقة فريقه محل شك، وكل شيء مؤجل إلى اللحظات الأخيرة ، حيث يسعى " بيتيس" لتقديم عرض من أجل ضمان استمرار اللاعب.

نفس المصدر أضاف أن نادي ليفربول كان يرغب الموسم الماضي في انتداب ماندي في الصيف الماضي، لكن دون تقديم عرض رسمي ، لتعود أخبار اهتمام " الردز" بماندي مجددا في الأيام الأخيرة.

من جانبه كان ماندي واضحا في مطالبه التي وصلت إلى مليوني أرور، كمبلغ صافي في عقد، يمتد على المدى المتوسط أو البعيد بالإضافة إلى مشروع أوروبي طموح ، وهو ما يسعى إليه الإسبان من أجل الإبقاء على بطل أمم إفريقيا 2019 ضمن صفوفهم.