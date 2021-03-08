أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد- 19، أجرى الرئيس الأسد وأسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

ولفت البيان إلى أن الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف البيان، "الرئيس الأسد وأسماء، يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار بإتباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

كما وجه الرئيس وزوجته التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به، بحسب ما ذكره البيان.