أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، توضيحا حول ما تردد من أنباء عن الحجز لعمرة رمضان على مرحلتين.

وكانت رسالة تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 - 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 - 30 رمضان) في 15 رمضان.

إلا أن وزارة الحج والعمرة نفت تلك التقارير جملة وتفصيلا، وأعلنت الوزارة أن هذا غير صحيح، وأنها لم تصدر أي تصريح بهذا الخصوص، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحذرت الوزارة من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، معتبرة أن ذلك "غير مسموح".

وشددت على أن تطبيق "توكلنا" لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، وينعكس التصريح في "توكلنا".

وكشفت عن أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح "كورونا" غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.