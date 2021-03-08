أصدرت شركة الاستشارات العالمية "نوماد كابيتاليست" قائمة أفضل جوازات السفر في 2021 والتي ضمت 199 جوازا عالميا، وجاء ترتيب الجزائر 175 عالميا.

وبحسب القائمة، فقد حصلت الجزائر على 34 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث يستطيع حامل الجواز الجزائري السفر إلى 51 دولة فقط من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

وجاءت لوكسمبورغ بالمرتبة الأولى كأفضل جواز سفر في العالم، تلتها السويد، ثم إيرلندا، سويسرا، بلجيكا.

بينما تصدرت الإمارات الأولى عربيا، 38 عالميا ثم الكويت 97 عالميا، فقطر 98 عالميا، سلطنة عمان 103 عالميا، البحرين 105 عالميا. فيما تصدرت تونس الترتيب المغاربي في 124 عاميا، ثم المغرب 129 عالميا، وموريتانيا 153 عالميا، تليها الجزائر 175 عالميا، وليبيا بـ 194 عالميا.

ويعتمد مؤشر الجوازات "نوماد كابيتاليست" على خمسة معايير هي السفر من دون تأشيرة، وقوانين الضريبة الدولية، والسعادة والتنمية، والمواطنة المزدوجة، والحرية الشخصية.

وشركة نوماد كابيتال هي شركة استشارات في مجال الضرائب والهجرة، تم إنشاؤها لرجل الأعمال أندرو هندرسون، الذي يقدم المشورة لأصحاب المشاريع المكونة من ست وسبع شخصيات حول قضايا التخطيط الضريبي القانوني في الخارج والمواطنة وتخطيط نمط الحياة والثروة الدولية.