أصدرت اليوم ، الإثنين، محكمة التحكيم الرياضية "التاس"قرارها بخصوص طلب الاستئناف الذي كان تقدّم به رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد في وقت سابق.

وأكدّت الهيئة ذاتها، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، ثبوت التهم الموجهة لرئيس الكاف، في حين خفّضت العقوبة المسلّطة عليه بعدم مزاولة أي نشاط رياضي من خمس سنوات إلى سنتين اثنين وتغريمة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري، وهو ما يعني عدم قانونية ترشّحه لانتخابات رئاسة الكاف المزمع عقدها يوم 12 مارس الحالي.