عند انسكاب الشاي على السجاد لابد من الإسراع فورًا بتجفيف الشاي باستخدام قطعة من القماش الجاف، من خلال الضغط على السائل وليس الدعك، حتى يتم امتصاص السائل من السجاد بدون توزيعه على مساحة أكبر من نسيج السجاد.

يوجد العديد من الطرق أو المواد التي يمكن استخدامها في إزالة بقع الشاي عن السجاد، فيمكنك اختيار ما يتوفر من هذه المواد واستخدامها، وهي:

-استخدام الصابون السائل في إزالة بقع الشاي عن السجاد، وذلك من خلال وضع قطرات قليلة من الصابون السائل على فوطة مبللة بالماء الدافئ، ويتم فرك البقعة جيدًا، ثم تشطف الفوطة ويتم عصرها قليلا، ثم يعاد فرك البقعة مرة أخرى، وتكرر الخطوة حتى يتم التخلص من البقعة نهائيًا.

-استخدام الخل الأبيض في إزالة البقع الصعبة عن السجاد، وذلك بعد التأكد من تجفيف مشروب الشاي المنسكب على السجادة جيدًا، يتم وضع قطرات من الخل الأبيض على البقعة، وتترك لعدة ساعات، ثم يتم تنظيفها بفوطة مبللة بالماء والصابون.

-استخدام النشادر في التخلص نهائيًا من بقع الشاي، من خلال وضع كمية من النشادر على البقعة بعد التأكد من تجفيف السجاد بشكل جيد، وتترك النشادر لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تتغلغل داخل نسيج السجاد، ثم يتم تنظيفها باستخدام الماء والصابون.

-استخدام الملح الخشن يساعد في امتصاص السوائل المسببة للبقعة في السجاد، فبعد أن يتم تجفيف الشاي المنسكب على السجاد جيدًا، يتم رش كمية من الملح الخشن على موضع البقعة وتترك لعدة ساعات، ثم يتم تنظيفها جيدًا بفوطة مبللة بالماء والصابون.

-استخدام ماء الأكسجين في إزالة بقع الشاي، حيث يتغلغل إلى داخل نسيج السجاد ويعمل على فوران البقعة والتخلص منها نهائيًا، فمن خلال رش كمية من ماء الأكسجين على مكان حدوث البقعة في السجاد وتترك طوال الليل، ثم يتم تنظيفها في الصباح بالشكل المعتاد.

-المياه الغازية التي تحتوي على الصودا، تساعد كثيرًا في إزالة بقع الشاي من السجاد وخاصة المياه الغازية بيضاء اللون، فبعد تجفيف الشاي من على السجاد توضع كمية من المياه الغازية وتترك لبعض الوقت، ثم تنظف جيدًا بالماء والصابون.