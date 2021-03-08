كتبت صحيفة الباييس الإسبانية أن الوباء والعزلة الذاتية القسرية في إسبانيا وفي عدد من الدول الأوروبية الأخرى بسبب وباء كورونا أدت إلى انخفاض حاد في معدل المواليد.

وبحسب الصحيفة، في إسبانيا، انخفض معدل المواليد في شهري ديسمبر وجانفي الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 22.6 %.

وقال مدير معهد المجلس القومي للبحوث، دييغو راميرو: "حتى الآن لدينا بيانات لشهرين فقط من عام 2021، هذا لا يكفي لعمل توقعات دقيقة للعام بأكمله، لكن من الواضح بالفعل أن الركود من المتوقع أن يكون قويا".

ولفتت الصحيفة إلى وجود وضع مماثل في بلدان أوروبية أخرى، ففي ديسمبر، انخفض عدد المواليد الجدد في إيطاليا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 21.6 بالمائة. وقالت الصحيفة إن معدل المواليد في فرنسا انخفض بنسبة 13 بالمائة في جانفي.

ومن بين العوامل الرئيسية التي أجبرت الناس على تأجيل قرار تكوين أسرة مؤقتا، انخفاض حاد في الوظائف، وارتفاع معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.