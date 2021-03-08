آخر أرقام كورونا في الجزائر
أخبار الوطن
8 مارس 2021 () - س.أ
تم تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 114382 حالة.
بينما تم تسجيل 5 وفيات خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3018 وفاة.
و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 123 حالة للشفاء خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 79187 شخصا.
بينما يتواجد 19 مريض متواجدون في العناية المركزة.