آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
8 مارس 2021 () - س.أ
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تم تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 114382 حالة.

بينما تم تسجيل 5 وفيات  خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3018 وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 123 حالة للشفاء خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 79187 شخصا.

بينما يتواجد 19 مريض متواجدون في العناية المركزة.

                                                              

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