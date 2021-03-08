

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ، أمس الأحد 7 مارس، بإيداع 5 أشخاص المؤسسة العقابية بعزازقة، بعد أن وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تزوير الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني.

حسب بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، تم تفكيك جمعية الأشرار هذه من قبل الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع الإشارة إلى إنه تم العثور بحوزتهم كمية من الأوراق النقدية المزورة من العملية الوطنية .