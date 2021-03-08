فرض شباب قسنطينة، اليوم الإثنين، التعادل على المضيف شباب بلوزداد بنتيجة (1-1) في مقابلة، متأخرة عن الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جمعت بينهما على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وكان أبناء العقيبة السباقين لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق بلحول، قبل أن يعدل أمقران النتيجة لـ"السنافر" في الدقيقة 58.

يهذه النتيجة يلتحق حامل اللقب بالمركز الثامن برصيد 21 نقطة مناصفة مع اتحاد الجزائر لكن بناقص خمسة لقاءات كاملة، فيما يتواجد أبناء مدينة الجسور المعلقة في المركز 12 برصيد 18 نقطة مناصفة مع وداد تلمسان.

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 30 14

--. مولودية وهران 30 16

3. شبيبة الساورة 29 14

4. أولمبي المدية 28 16

5. شبيبة القبائل 27 14

6. جمعية عين مليلة 26 15

7. نادي بارادو 23 16

8. اتحاد الجزائر 21 15

--. شباب بلوزداد 21 11

10. سريع غليزان 20 15

11. مولودية الجزائر 19 12

12. وداد تلمسان 18 15

--. شباب قسنطينة 18 15

14. نصر حسين داي 17 16

15. أولمبي الشلف 16 14

--. اتحاد بسكرة 16 16

17. اتحاد بلعباس 14 16

18. نجم مقرة 11 15

19. شبيبة سكيكدة 8 15

20. أ. برج بوعريريج 4 14.