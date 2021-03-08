تلقى الحارس الدولي الجزائري في كرة اليد لنادي آديمار ليون (القسم الأول الإسباني)، خليفة غضبان، عرضا من نادي برشلونة للالتحاق بصفوفه خلال مرحلة الانتقالات المقبلة، حسبما كشفت عنه إذاعة "كادينا سير" اليوم الاثنين نقلا عن مصدر من النادي الكاتالوني.

وأفاد ذات المصدر أن أولى الاجتماعات بين "البلوغرانا" ومجلس إدارة أديمار ليون، برئاسة كاييتانو فرانكو، قد انعقدت.

ويبحث البارصا حارسا جديدا للتشكيلة تحسبا للموسم المقبل، حيث بات غضبان أقرب الأسماء للتعاقد مع النادي والالتحاق بتشكيلة المدرب خافيير باسكوال تضيف إذاعة "كادينا سير".

وحدد نادي اديمار مبلغ 100 ألف أورو كشرط جزائي لتسريح حارسه الجزائري الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2022.

وبعد تألقه مع "الخضر" في مونديال 2017 لفئة أقل من 21 سنة التي جرت بالجزائر، خاض غضبان (24 سنة) أول تجربة احترافية له مع نادي بوينتي خينيل قبل الالتحاق بنادي فاردار سكوبجو المقدوني الذي توج معه بلقب رابطة الأبطال الأوروبية ومركز ثالث في مونديال الأندية في 2019.

وفي 2020 التحق بنادي اديمار ليون الذي بلغ معه نهائي كأس اسبانيا في 2021، حيث انهزم خلاله أمام برشلونة (35- 27)، كما شارك في مونديال 2021 بمصر مع المنتخب الوطني.