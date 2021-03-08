استطاعت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد التابعة لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 08 كلغ و600 غرام كيف معالج بضواحي مدينة بني بوسعيد وتوقيف المتورط في القضية البالغ من العمر 35 سنة من جنسية أجنبية، بالتنسيق مع نيابة الاختصاص.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف ذات الفرقة تم إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية تكوين جمعية أشرار، الغرض منها ارتكاب جناية الإستيراد، النقل المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة قدم بموجبه أمام نيابة الاختصاص.