تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمتين هاتفيتين من كل من رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وكشف بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تناول خلال هاتين المكالمتين الهاتفيتين، مع نظيريه، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

واضاف نفس البيان أنه تم التطرق إلى أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، خاصة مجلس السلم والأمن الذي سيلتئم يوم غد الثلاثاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه الجزائر بصفتها أحد أعضائه.