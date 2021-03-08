فتحت مصالح الأمن لبلدية حيزر بـ18 كلم شمال مقر ولاية البويرة، تحقيقا لتحديد الأسباب المؤدية لوفاة فتاة في السادسة عشرة من العمر.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تدخلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية حيزر من أجل نقل فتاة تبلغ من العمر 16 سنة في حدود الساعة 18سا09د من مساء اليوم .

وكشف ذات الملازم أن الضحية عثر عليها جثة هامدة بعد أن توقفت الوظائف الحيوية وتم تأكيدها من طرف الطبيب الذي عاين الجثة.

وأضاف عبدات أنه وحسب أقوال أهلها وجدت معلقة بخيط هوائي في شجرة زيتون في ساحة المنزل أمام ثانوية بلدية حيزر، أين تم نقلها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.