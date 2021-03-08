التقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، عددا من ممثلي نقابات قطاع التربية الوطنية، لطرح وتناول الانشغالات ذات الطابع التربوي والاجتماعي والمهني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.



وأوضح ذات المصدر أن واجعوط استقبل بمقر الوزارة “الأمين العام للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وكذا الأم



ويندرج هذا اللقاء، يضيف ذات المصدر، في إطار “مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لطرح وتناول الانشغالات ذات الطابع التربوي والاجتماعي والمهني”.