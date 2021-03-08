نظم العشرات من الأساتذة الجامعيين بوهران اليوم الإثنين مسيرة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من السكن، وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من مجمع الدكتور طالب مراد سليم باتجاه جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" مجموعة من المطالب الخاصة بالسكن على غرار تحسين سكنات الإعارة للأساتذة من الحصص السكنية الجاهزة ورفع التجميد عن مشروع 160 مسكن وظيفي ببلقايد وبرمجة حصص إضافية من السكنات الوظيفية.



كما طالبوا أيضا بتمكينهم من برامج خاصة ضمن الصيغ السكنية المتاحة مثل البيع بالإيجار "عدل" والسكن الترقوي المدعم. من جهته أبرز العباسي محمد المكلف بالاتصال على مستوى جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" أنه سيتم تنصيب اللجنة الولائية للمدينة الجامعية لوهران برئاسة مدير جامعة وهران 1 و التي ستقوم باحصاء طالبي السكن و جمع ملفاتهم حيث سكون همزة الوصل بينهم وبين السلطات الولائية و الوزارة الوصية. وأضاف أنه يجري إحصاء طالبي السكن حيث وصل مجمل المسجلين من أساتذة وعمال الى 1.200، حيث تم تسجيل عمال الجامعات و المدارس وثلاث مديريات الخدمات الجامعية.