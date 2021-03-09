تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تساقط الأمطار على الولايات الشرقية والغربية للبلاد.

وأفاد تنبيه، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أن أمطارا غزيرة تكون على شكل زخات رعدية ، ستميز الطقس بداية من منتصف نهار اليوم في ولايات: الأغواط، أم البواقي، باتنة، تبسة، تلمسان، الجلفة، سيدي بلعباس، وهران، البيض، خنشلة، سوق أهراس، النعامة وعين تيموشنت، وذلك إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء، والكمية المتوقعة من الأمطار ستتراوح بين 15 و25 ملم.