أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية مصحوبة برياح على عدة ولايات بشرق وغرب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات النشرية على الموقع الإلكتروني للديوان أن الولايات المعنية بهذه الأمطار المتوقعة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم هي: باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، ڨالمة وسوق أهراس.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، ستتراوح بين 20 و 30ملم وقد تتجاوز في بعض الأحيان 40 ملم محليا.

كما توقعت الأرصاد الجوية في تنبيه آخر على خريطة اليقظة من المستوى الثاني برتقالي تساقط أمطار غزيرة بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد على الولايات التالية: بني عباس، بشار، البيض، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكيدة. بالإضافة إلى ولايات الأغواط، بسكرة، تلمسان، الجلفة، سيدي بلعباس، وهران، سطيف، قسنطينة، معسكر، النعامة ،عين تيموشنت، سعيدة، عنابة، الطارف وميلة والكمية المتوقعة من الأمطار على هذه الولايات ستتراوح بين 15 و 25 ملم.